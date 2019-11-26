Bugünkü
Takvim

Adliyede kendini kesti!

Samsun'da lise son sınıf öğrencisi E.A. dün staj yaptığı adliye binasındaki depoya kendini kilitledi. Girdiği bunalım sonucu her iki kolunu jiletle bileklerinden keserek intihara kalkıştı. Durumu fark eden görevliler tarafından hastaneye kaldırılan genç kız tedavi altına alındı.

Adliyede kendini kesti!
Samsun'da lise son sınıf öğrencisi E.A. dün staj yaptığı adliye binasındaki depoya kendini kilitledi. Girdiği bunalım sonucu her iki kolunu jiletle bileklerinden keserek intihara kalkıştı. Durumu fark eden görevliler tarafından hastaneye kaldırılan genç kız tedavi altına alındı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriAdliyede kendini kesti!
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri