Adliyede kendini kesti! Samsun'da lise son sınıf öğrencisi E.A. dün staj yaptığı adliye binasındaki depoya kendini kilitledi. Girdiği bunalım sonucu her iki kolunu jiletle bileklerinden keserek intihara kalkıştı. Durumu fark eden görevliler tarafından hastaneye kaldırılan genç kız tedavi altına alındı.

Samsun'da lise son sınıf öğrencisi E.A. dün staj yaptığı adliye binasındaki depoya kendini kilitledi. Girdiği bunalım sonucu her iki kolunu jiletle bileklerinden keserek intihara kalkıştı. Durumu fark eden görevliler tarafından hastaneye kaldırılan genç kız tedavi altına alındı. TÜM MANŞETLER