Bugünkü
Takvim

Neredesin Asena!

Antalya'da Asena Cankabaktepe (19) 20 Kasım'da evden çıktı. Ablasına, "Sizi seviyorum. Yeğenime iyi bak" mesajını atarak, ortadan kayboldu. Gözü yaşlı anne Meral Ünal, "Kızım, Asena'm, kara gözlü kuzum.

Neredesin Asena!
Antalya'da Asena Cankabaktepe (19) 20 Kasım'da evden çıktı. Ablasına, "Sizi seviyorum. Yeğenime iyi bak" mesajını atarak, ortadan kayboldu. Gözü yaşlı anne Meral Ünal, "Kızım, Asena'm, kara gözlü kuzum. Sen bana hiç kıyamazsın kızım. Ne olursun gör halimi" diyerek kızına seslendi. Kızlarının kayıp olduğu bilgisini polise veren aile, çocuklarından gelecek iyi bir haberi bekliyor.



Meral Ünal, sürekli gözyaşı döküyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriNeredesin Asena!
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri