Neredesin Asena!

Antalya'da Asena Cankabaktepe (19) 20 Kasım'da evden çıktı. Ablasına, "Sizi seviyorum. Yeğenime iyi bak" mesajını atarak, ortadan kayboldu. Gözü yaşlı anne Meral Ünal, "Kızım, Asena'm, kara gözlü kuzum. Sen bana hiç kıyamazsın kızım. Ne olursun gör halimi" diyerek kızına seslendi. Kızlarının kayıp olduğu bilgisini polise veren aile, çocuklarından gelecek iyi bir haberi bekliyor.
Meral Ünal, sürekli gözyaşı döküyor.
Meral Ünal, sürekli gözyaşı döküyor.
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