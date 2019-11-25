Aksaray'da korkutan mektup

Aksaray'da iş yerine gelen mektubu eve gidince açan kişi ile ailesi, iddiaya göre zarfın içindeki tozdan kaynaklı rahatsızlandı. Mide bulantısı ve baş dönmesi yaşayan aile bireyleri polis, AFAD ve sağlık ekipleri tarafından binanın önüne kurulan çadırda karantinaya alındı, binadakiler ise tahliye edildi.
- Yaşam
- 25.11.2019
- Gazete
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