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Yer:Kahramanmaraş... Ağız gargarası kullandı, ehliyetine 6 ay el konuldu!

Kahramanmaraş'ta Mehmet Yaşar, doktor tavsiyesi üzerine gargara kullandı. Araba sürerken 200 promil alkollü çıktı. Ehliyeti 6 aylığına alındı. Dava açtı.

Gargaraya geldi!
Kahramanmaraş'ta Mehmet Yaşar, doktor tavsiyesi üzerine gargara kullandı. Araba sürerken 200 promil alkollü çıktı. Ehliyeti 6 aylığına alındı. Dava açtı.

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