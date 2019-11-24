Yer:Kahramanmaraş... Ağız gargarası kullandı, ehliyetine 6 ay el konuldu!

Kahramanmaraş'ta Mehmet Yaşar, doktor tavsiyesi üzerine gargara kullandı. Araba sürerken 200 promil alkollü çıktı. Ehliyeti 6 aylığına alındı. Dava açtı. Kahramanmaraş'ta Mehmet Yaşar, doktor tavsiyesi üzerine gargara kullandı. Araba sürerken 200 promil alkollü çıktı. Ehliyeti 6 aylığına alındı. Dava açtı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.