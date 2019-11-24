Mülteci çocuklardan Türkiye’ye teşekkür Tüm dünyada 1 milyon 200 bin çocuk hekiminin üye olduğu dünyanın en büyük çocuk sağlığı kurumu Uluslararası Pediatri Kurumu IPA (International Pediatric Assocation), yönetim toplantısını "Mülteci ve Göçmen Çocuklar" başlığı ile ilk kez İstanbul'da gerçekleştirdi.

Tüm dünyada 1 milyon 200 bin çocuk hekiminin üye olduğu dünyanın en büyük çocuk sağlığı kurumu Uluslararası Pediatri Kurumu IPA (International Pediatric Assocation), yönetim toplantısını "Mülteci ve Göçmen Çocuklar" başlığı ile ilk kez İstanbul'da gerçekleştirdi. Tüm dünyayı derinden yaralayan Aylan bebek ile ilgili olarak konuşan IPA Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu, "Herkes tek tek Türkiye'nin yaptıkları için teşekkür ediyor. Eğer Türkiye olmasaydı Aylan bebeklerin sayısı yüzbinlerce olurdu ama Türkiye'nin sahip çıkmasıyla gerçekten daha büyük felaketlerin önüne geçilmiş oldu" dedi.