Firari sapık yakalandı Denizli'de önceki gün cinsel istismar suçlamasıyla polis tarafından gözaltına alınan Tarık Gündem, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Ancak cezaevine girerken görevlilerin bir anlık dalgınlığından faydalandı. Elleri kelepçeli halde açık kapıdan kaçtı. 25 kilometre koşan zanlı, dün jandarma ekiplerince yakalandı.

Denizli'de önceki gün cinsel istismar suçlamasıyla polis tarafından gözaltına alınan Tarık Gündem, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Ancak cezaevine girerken görevlilerin bir anlık dalgınlığından faydalandı. Elleri kelepçeli halde açık kapıdan kaçtı. 25 kilometre koşan zanlı, dün jandarma ekiplerince yakalandı. TÜM MANŞETLER