Firari sapık yakalandı

Denizli'de önceki gün cinsel istismar suçlamasıyla polis tarafından gözaltına alınan Tarık Gündem, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Ancak cezaevine girerken görevlilerin bir anlık dalgınlığından faydalandı. Elleri kelepçeli halde açık kapıdan kaçtı. 25 kilometre koşan zanlı, dün jandarma ekiplerince yakalandı.
- Yaşam
- 24.11.2019
- Gazete
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