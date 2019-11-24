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Eşine ve komşusuna kurşun yağdırdı

Diyarbakır'da dün bir akaryakıt istasyonunda, İ.D, eşi Y.D. ve komşusu A.G. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.D. tabancasını eşine ve komşusuna doğrultup, tetiğe bastı. Mermilerin isabet etmesiyle yaralanan Y.D. ve A.G. kanlar içinde yere yığıldı, İ.D. ise olay yerinden kaçtı. Y.D. ve A.G. hastaneye kaldırıldı. İkisinin de hayati tehlikesi olduğu açıklandı.

Eşine ve komşusuna kurşun yağdırdı
Diyarbakır'da dün bir akaryakıt istasyonunda, İ.D, eşi Y.D. ve komşusu A.G. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.D. tabancasını eşine ve komşusuna doğrultup, tetiğe bastı. Mermilerin isabet etmesiyle yaralanan Y.D. ve A.G. kanlar içinde yere yığıldı, İ.D. ise olay yerinden kaçtı. Y.D. ve A.G. hastaneye kaldırıldı. İkisinin de hayati tehlikesi olduğu açıklandı.

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