Tacit Öz, karısını ve ailesini katletti Antalya'da işadamı Tacit Öz, boşanmak isteyen eşini ikna edemedi. Silahını alıp ailesiyle oturduğu eve gitti. Karısı Dilem, kayınpederi Mevlüt ve baldızı Demet İçoğlu'nu katletti. Üç kez ağır müebbet hapis verildi.



Karısı Dilem, kayınpederi Mevlüt ve baldızı Demet İçoğlu'nu katletti. Üç kez ağır müebbet hapis verildi.



Antalya'da işadamı Tacit Öz, boşanmak isteyen eşini ikna edemedi. Silahını alıp ailesiyle oturduğu eve gitti.Karısı Dilem, kayınpederi Mevlüt ve baldızı Demet İçoğlu'nu katletti. Üç kez ağır müebbet hapis verildi. TÜM MANŞETLER