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Tacit Öz, karısını ve ailesini katletti

Antalya'da işadamı Tacit Öz, boşanmak isteyen eşini ikna edemedi. Silahını alıp ailesiyle oturduğu eve gitti. Karısı Dilem, kayınpederi Mevlüt ve baldızı Demet İçoğlu'nu katletti. Üç kez ağır müebbet hapis verildi.

Bunu yazdığı karısını ve ailesini katletti
Antalya'da işadamı Tacit Öz, boşanmak isteyen eşini ikna edemedi. Silahını alıp ailesiyle oturduğu eve gitti.
Karısı Dilem, kayınpederi Mevlüt ve baldızı Demet İçoğlu'nu katletti. Üç kez ağır müebbet hapis verildi.

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