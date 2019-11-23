Önce gönlünü sonra böbreğini verdi

Bartın'da yaşayan Ayfer Altaş (44), dört yıl önce böbrek yetmezliği hastalığına yakalandı. İyileşmesi böbrek nakline bağlıydı. Eşi Gürsel'in dokusu, genç kadınla uyumlu çıktı. 27 yıllık eşini hayata bağlayan Gürsel, "Eşim, iyi günde kötü günde beni hiç yalnız bırakmadı. Eşim olmayınca ben böbreği ne yapayım ama şimdi her şey benim" açıklamasını yaptı.
- Yaşam
- 23.11.2019
- Gazete
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