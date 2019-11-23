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Önce gönlünü sonra böbreğini verdi

'da yaşayan (44), dört yıl önce böbrek yetmezliği hastalığına yakalandı. İyileşmesi böbrek nakline bağlıydı. 'in dokusu, genç kadınla uyumlu çıktı. 27 yıllık eşini hayata bağlayan Gürsel, "Eşim, iyi günde kötü günde beni hiç yalnız bırakmadı. Eşim olmayınca ben böbreği ne yapayım ama şimdi her şey benim" açıklamasını yaptı.

Hayat arkadaşı
Bartın'da yaşayan (44), dört yıl önce böbrek yetmezliği hastalığına yakalandı. İyileşmesi böbrek nakline bağlıydı. 'in dokusu, genç kadınla uyumlu çıktı. 27 yıllık eşini hayata bağlayan Gürsel, "Eşim, iyi günde kötü günde beni hiç yalnız bırakmadı. Eşim olmayınca ben böbreği ne yapayım ama şimdi her şey benim" açıklamasını yaptı.

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