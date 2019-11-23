Falezler çöpten temizlendi

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi ve Toroslar Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) işbirliğinde dünyaca ünlü falezler üzerinde temizlik yapıldı. 35 metrelik falezlerde baret takıp eldivenlerini giyen 100 kadar gönüllü tehlikeye aldırmadan onlarca poşet çöp topladı. Gönüllü dağcılara Antalya'da yerleşik yaşayan bazı Rus uyruklu kadınlar da destek verdi. Deniz üzerinden tekneyle de çalışmaya katkı verildi. Temizlik yapan Rus uyruklu Türk vatandaşı Tanya Tatuhina, 2 aydır Antalya'da yaşadığını belirterek, "Etraf çok kirli ve çöpler vardı. Sigara izmariti, alkol şişeleri, poşet ve kağıt parçaları çıkıyor. Çevremizi çocuklarımıza temiz şekilde bırakmalıyız" dedi.
Falezlerdeki çöplerin çoğunluğunu, alkol kutuları ve pet şişeler oluşturdu.
Falezlerdeki çöplerin çoğunluğunu, alkol kutuları ve pet şişeler oluşturdu.
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