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Beslediği köpeklerle öğrencilere hay sevgisi aşılıyor

ve Edebiyatı öğretmeni , üç yıl önce 'dan 'ın Bahçesaray ilçesinde bulunan liseye atandı. Öğrencileriyle birlikte sokak köpeklerinin bakımını yaptı. 2017'den bu yana beslediği 25 sokak hayvanını sahiplendiren genç öğretmen, "Böyle güzel bir farkındalık oluşturduğumuz için mutluyuz" ifadesini kullandı.

Bravo öğretmenim
Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Cansu Bozkurt Yirmibeş, üç yıl önce 'dan 'ın Bahçesaray ilçesinde bulunan liseye atandı. Öğrencileriyle birlikte sokak köpeklerinin bakımını yaptı. 2017'den bu yana beslediği 25 sokak hayvanını sahiplendiren genç öğretmen, "Böyle güzel bir farkındalık oluşturduğumuz için mutluyuz" ifadesini kullandı.

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