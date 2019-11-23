Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Cansu Bozkurt Yirmibeş, üç yıl önce İstanbul'dan Van'ın Bahçesaray ilçesinde bulunan liseye atandı. Öğrencileriyle birlikte sokak köpeklerinin bakımını yaptı. 2017'den bu yana beslediği 25 sokak hayvanını sahiplendiren genç öğretmen, "Böyle güzel bir farkındalık oluşturduğumuz için mutluyuz" ifadesini kullandı.
- Yaşam
- 23.11.2019
- Gazete
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