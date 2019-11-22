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Taciz dayağı!

 'nda bir kişi dün sabah saatlerinde iki küçük çocuğa tacizde bulundu. Olayın duyulmasıyla toplanan mahalleli, şüpheliyi bulup feci şekilde dövdü. Başına ciddi darbeler alan ve yüzü kanlar içinde kalan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Taciz dayağı!

İstanbul 'nda bir kişi dün sabah saatlerinde iki küçük çocuğa tacizde bulundu. Olayın duyulmasıyla toplanan mahalleli, şüpheliyi bulup feci şekilde dövdü. Başına ciddi darbeler alan ve yüzü kanlar içinde kalan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.



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Polis ekipleri, öfkeli kalabalığı sakinleştirmek için çaba harcadı.

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