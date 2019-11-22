Taciz dayağı!

İstanbul Beyoğlu'nda yabancı uyruklu bir kişi dün sabah saatlerinde iki küçük çocuğa tacizde bulundu. Olayın duyulmasıyla toplanan mahalleli, şüpheliyi bulup feci şekilde dövdü. Başına ciddi darbeler alan ve yüzü kanlar içinde kalan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.







LİNÇ ETMEK İSTEDİLER

Polis ekipleri, öfkeli kalabalığı sakinleştirmek için çaba harcadı.

