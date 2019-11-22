İstanbul Beyoğlu'nda yabancı uyruklu bir kişi dün sabah saatlerinde iki küçük çocuğa tacizde bulundu. Olayın duyulmasıyla toplanan mahalleli, şüpheliyi bulup feci şekilde dövdü. Başına ciddi darbeler alan ve yüzü kanlar içinde kalan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
LİNÇ ETMEK İSTEDİLER
Polis ekipleri, öfkeli kalabalığı sakinleştirmek için çaba harcadı.
- Yaşam
- 22.11.2019
- Gazete
Taciz dayağı!
İstanbul Beyoğlu'nda yabancı uyruklu bir kişi dün sabah saatlerinde iki küçük çocuğa tacizde bulundu. Olayın duyulmasıyla toplanan mahalleli, şüpheliyi bulup feci şekilde dövdü. Başına ciddi darbeler alan ve yüzü kanlar içinde kalan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Beyoğlu'nda yabancı uyruklu bir kişi dün sabah saatlerinde iki küçük çocuğa tacizde bulundu. Olayın duyulmasıyla toplanan mahalleli, şüpheliyi bulup feci şekilde dövdü. Başına ciddi darbeler alan ve yüzü kanlar içinde kalan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.