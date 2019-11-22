Karşıdan karşıya geçemedi

Diyarbakır'da Halil Ç.'nin (33) kullandığı taksi, yolun karşısına geçmeye çalışan Ezgi Yusufoğlu'na çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kadın kurtarılamadı. Sürücü ise tutuklandı. Diyarbakır'da Halil Ç.'nin (33) kullandığı taksi, yolun karşısına geçmeye çalışan Ezgi Yusufoğlu'na çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kadın kurtarılamadı. Sürücü ise tutuklandı.
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