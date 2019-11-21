Şans Topu'nda 5+1 bilen İstanbul'dan 1 kişi, 933.223 lira kazandı. 5 bilenler 4.300, 4+1 bilenler 501, 4 bilenler 48, 3+1 bilenler 27, 3 bilenler 4, 2+1 bilenler 6, 1+1 bilenler ise 3 lira alacak. 5+1 bilen İstanbul'dan 1 kişi, 933.223 lira kazandı. 5 bilenler 4.300, 4+1 bilenler 501, 4 bilenler 48, 3+1 bilenler 27, 3 bilenler 4, 2+1 bilenler 6, 1+1 bilenler ise 3 lira alacak. 7-8-25-29-32+6
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.