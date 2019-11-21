Fotoğraf paylaşımında rıza önemli Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

Eski eşim benden izinsiz olarak kızımın fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıyor. Cezası var mı?

İzinsiz olarak paylaşılan ve kamuya açık olarak görülen fotoğraflar ve fotoğrafa ilişkin yazılar oldukça hassas bir konudur. 5237 sayılı ceza yasasında bu durum suç olarak değerlendirilmektedir. Ceza yasasının 132'nci Maddesi koruma amaçlı vardır. İzinsiz olarak paylaşılan fotoğraflar ile bu yasa ihlal edilmiş olunmaktadır. Ayrıca bu durum 136'ncı Madde açısından da incelenmektedir. Burada dikkat edilecek olan, rızasız bir fotoğraf paylaşımıdır.



SINAV KAĞIDI İNCELENİR

Üniversiteliyim. Başarılı olduğum dersten düşük not aldım. Ne yapabilirim?

Başarılı olduğunuzu iddia ediyorsanız, durumu inceletme hakkınız var. Alınan notun iptali için idare mahkemesine dava açabilir ve işin aciliyetini belirterek delil tespiti ile inceleme sağlatabilirsiniz. Bilirkişi incelemesi gerçekleşir.



SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL