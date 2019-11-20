Medya patronu Fatih Oflaz'ın öz kızını istismar ettiği için sanık olarak yargılandığı davada karar çıktı. Oflaz, 18 yıl 9 ay ceza aldı. Hükümle beraber tutuklama kararı verilmeyen Oflaz'ın yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı. Medya patronu Fatih Oflaz'ın öz kızını istismar ettiği için sanık olarak yargılandığı davada karar çıktı. Oflaz, 18 yıl 9 ay ceza aldı. Hükümle beraber tutuklama kararı verilmeyen Oflaz'ın yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı.
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