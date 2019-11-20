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'ın istismar ettiği için sanık olarak

Medya patronu 'ın istismar ettiği için sanık olarak . Oflaz, 18 yıl 9 ay ceza aldı. Hükümle beraber tutuklama kararı verilmeyen Oflaz'ın yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı.

Sapık kaçtı
Medya patronu Fatih Oflaz'ın istismar ettiği için sanık olarak yargılandığı davada karar çıktı. Oflaz, 18 yıl 9 ay ceza aldı. Hükümle beraber tutuklama kararı verilmeyen Oflaz'ın yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı.

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