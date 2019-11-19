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  • 19.11.2019 16:47
  • Son Güncelleme: 19.11.2019 16:50

19 Kasım sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango bilet sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Bayilerden bileti alan vatandaşlar çekiliş sonuçları büyük bir heyecanla bekliyor. Milli Piyango çekilişi için geri sayım devam ederken çekiliş sonuçlarının açıklanacağı saat merak konusu oldu. Bilet alanlar açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, Milli Piyango bilet sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte merak edilen bilgiler...

Milli Piyango bilet sorgulama işlemi nasıl yapılır? Bilet alan on binlerce kişi noter huzurunda gerçekleştirilecek olan Milli Piyango çekilişlerini bekliyor. Arama motorlarında Milli Piyango hakkında araştırmalar artış gösterirken kurum tarafından yayımlanacak tam sonuç listesi bekleniyor. Peki, her ayın 9'u 19'u ve 29'unda çekilişi gerçekleştirilen Milli Piyango sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte cevabı...

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

19 Kasım Milli Piyango çekilişleri noter huzurunda bu akşam saat 18.00'den sonra yapılacak. Çekilişlerin gerçekleştirilmesinin ardından büyük ikramiyenin sonuçları burada yer alacak.

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