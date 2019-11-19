Milli Piyango bilet sorgulama işlemi nasıl yapılır? Bilet alan on binlerce kişi noter huzurunda gerçekleştirilecek olan Milli Piyango çekilişlerini bekliyor. Arama motorlarında Milli Piyango hakkında araştırmalar artış gösterirken kurum tarafından yayımlanacak tam sonuç listesi bekleniyor. Peki, her ayın 9'u 19'u ve 29'unda çekilişi gerçekleştirilen Milli Piyango sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte cevabı...

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

19 Kasım Milli Piyango çekilişleri noter huzurunda bu akşam saat 18.00'den sonra yapılacak. Çekilişlerin gerçekleştirilmesinin ardından büyük ikramiyenin sonuçları burada yer alacak.