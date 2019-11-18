Disiplini bırakmayın | 2020 yılında İkizler burcunu neler bekliyor?

İkizler, kuvvetli dönüşümlerin olduğu bir yılı geçirmek için hazırlanıyor. Sevgili İkizler ve yükselen burcu İkizler olanlar yeter ki disiplini elden bırakmayın. Ocak ve Temmuz tutulmaları sizlere yepyeni 7 yıllık bir sürece ve döngüye 'Merhaba' dedirtecek.



13 Mayıs-25 Haziran tarihleri arasında aşk kapınızı çalacak. Ama gizemli ve platonik olacak. Kontrolünüzü kaybetme riskiniz artacak. Bu durum beklenmedik sıkıntılara yol açacak.



01-15 Ekim tarihlerinde kariyeriniz ile ilgili sizi mücadeleye zorlayacak iş hayatında arkanızdan çevrilen şeyleri görmenizi sağlayacak. Venüs Retrosu yarım kalmış işlerimizi tamamlamak için birebirdir, bir yanlışı düzeltmek, revize etmek gibi. Geçmişte yaptırmış ancak memnun kalmadığınız estetikle ilgili konularda bu dönem rahatlıkla düzeltmeler yaptırabilirsiniz. Ruhsal ihtiyaçlarınızı görmezden gelmeyin.





YARIN: YENGEÇ



2020 BURÇ YORUMLARI-7 / ASTROLOG SÜNDÜZ TAŞ'IN KALEMİNDEN