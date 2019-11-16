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Kıskançlık krizine giren papaz, elini kana buladı

’de kıskançlık krizine giren papaz, elini kana buladı. Papazın karısı ile kurban arasındaki telefon kayıtlarını inceleyen polis, herhangi bir mesajlaşma ve görüşmenin olmadığını belirledi.

Boşuna kıskançlık
Katil papazın yersiz kıskançlık yaptığı anlaşıldı. Olay geçtiğimiz günlerde 'de yaşandı. Manisalı işadamı Mehmet Özkan, bir süre önce Seval Yaman'nın sahibi olduğu güzellik merkezine gitti. Özkan'ın gelmesinden rahatsız olan Yaman'ın eşi papaz Hasan Yaman, kıskançlık krizine girdi. Pompalı tüfekle adamı öldürdü. Yakalanarak tutuklandı. ifadesinde Özkan ile aralarında ilişki olmadığını, sadece müşterisi olduğunu söyledi. Yaman ile Özkan'ın telefon kayıtlarını inceleyen polis, aralarında herhangi bir mesajlaşma ve görüşme olmadığını belirledi.

CEYHAN TORLAK



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