Kıskançlık krizine giren papaz, elini kana buladı

Katil papazın yersiz kıskançlık yaptığı anlaşıldı. Olay geçtiğimiz günlerde İzmir'de yaşandı. Manisalı işadamı Mehmet Özkan, bir süre önce Seval Yaman'nın sahibi olduğu güzellik merkezine gitti. Özkan'ın gelmesinden rahatsız olan Yaman'ın eşi papaz Hasan Yaman, kıskançlık krizine girdi. Pompalı tüfekle adamı öldürdü. Yakalanarak tutuklandı. Seval Yaman ifadesinde Özkan ile aralarında ilişki olmadığını, sadece müşterisi olduğunu söyledi. Yaman ile Özkan'ın telefon kayıtlarını inceleyen polis, aralarında herhangi bir mesajlaşma ve görüşme olmadığını belirledi.
CEYHAN TORLAK
Mehmet Özkan
CEYHAN TORLAK
Mehmet Özkan
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