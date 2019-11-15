Lise öğrencisi, not bırakıp intihar etti. Olay dün Ordu'da meydana geldi. Bir süredir psikolojik sorunları olduğu öne sürülen lise öğrencisi Alperen A. (16), evde kimsenin olmadığı sırada, odasında 'ölümümden ailem sorumlu değildir' yazılı not bırakıp, tabanca ile başına ateş etti. Eve geri dönen aile fertleri sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler genç adamın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Alperen A.'nın dayısı Hami Gücüklüoğlu, "Mavi Balina oyunundan şüpheleniyorum. Bütün insanlara da sesleniyorum, herkes bu çocuklara sahip çıksın eğer böyle bir şey olduysa. O yüzden aklıma hep oyun geliyor" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Alperen A.'nın dayısı Hami Gücüklüoğlu, "Mavi Balina oyunundan şüpheleniyorum. Bütün insanlara da sesleniyorum, herkes bu çocuklara sahip çıksın eğer böyle bir şey olduysa. O yüzden aklıma hep oyun geliyor" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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