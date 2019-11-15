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'da liseli gencin ölümünde ‘’ şüphesi

’da liseli Alperen A. tabanca ile etti. Alperen A.'nın dayısı , " oyunundan şüpheleniyorum. Bütün insanlara da sesleniyorum, herkes bu çocuklara sahip çıksın eğer böyle bir şey olduysa. O yüzden aklıma hep oyun geliyor" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Katil balina!
Lise öğrencisi, not bırakıp etti. Olay dün 'da meydana geldi. Bir süredir psikolojik sorunları olduğu öne sürülen lise öğrencisi Alperen A. (16), evde kimsenin olmadığı sırada, odasında 'ölümümden ailem sorumlu değildir' yazılı not bırakıp, tabanca ile başına ateş etti. Eve geri dönen aile fertleri sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler genç adamın yaşamını yitirdiğini belirledi.



Alperen A.'nın dayısı Hami Gücüklüoğlu, " oyunundan şüpheleniyorum. Bütün insanlara da sesleniyorum, herkes bu çocuklara sahip çıksın eğer böyle bir şey olduysa. O yüzden aklıma hep oyun geliyor" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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