5+1 bilen 3 kişi, 312 bin 448'er lira kazandı. 5 bilenler 4.123, 4+1 bilenler 496, 4 bilenler 52, 3+1 bilenler 25, 3 bilenler 4, 2+1 bilenler 5, 1+1 bilenler ise 3 lira ikramiye alacak. 5+1 bilen 3 kişi, 312 bin 448'er lira kazandı. 5 bilenler 4.123, 4+1 bilenler 496, 4 bilenler 52, 3+1 bilenler 25, 3 bilenler 4, 2+1 bilenler 5, 1+1 bilenler ise 3 lira ikramiye alacak.
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