Bugünkü
Takvim

'nda 3 talihliye 312’şer bin lira

5+1 bilen 3 kişi, 312 bin 448'er lira kazandı. 5 bilenler 4.123, 4+1 bilenler 496, 4 bilenler 52, 3+1 bilenler 25, 3 bilenler 4, 2+1 bilenler 5, 1+1 bilenler ise 3 lira ikramiye alacak.

3 talihliye 312’şer bin lira
5+1 bilen 3 kişi, 312 bin 448'er lira kazandı. 5 bilenler 4.123, 4+1 bilenler 496, 4 bilenler 52, 3+1 bilenler 25, 3 bilenler 4, 2+1 bilenler 5, 1+1 bilenler ise 3 lira ikramiye alacak.






kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriŞans Topu'nda 3 talihliye 312’şer bin lira
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri