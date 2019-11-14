Polis her durumda üst araması yapabilir mi? Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

Polis her durumda üst araması yapabilir mi?

Vazife ve Salahiyet Kanunu'nuna göre polis, kişinin üzerinde ya da aracında silah/tehlike oluşturan diğer eşyaların bulunduğuna dair bir şüphe varlığı tespit eder ya da ihtimal tanırsa, gerekli tedbiri alma konusunda yetkilidir. Tabii polisler bu yetkilerini kötüye kullanmamalı, yasanın kendilerine çizdiği sınırı aşmamalıdır. Örneğin; çantanızı yoklayabilir ama çantanızın içine elini sokamaz ya da Araçlarda yapılacak olan aramalarda da arama gerekçesini içeren bir belgeye ihtiyaç duyulur.



SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL