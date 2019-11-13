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Başsağlığı dilemiş!

'ta 2 ay önce ormanda cesedi bulunan 'ın (69) katili komşusu (53), tutuklandı. Kadının yakınları, Sarı'nın cenazede kendilerine başsağlığı dileyerek, ağladığını söyledi.

Başsağlığı dilemiş!
Zonguldak'ta 2 ay önce ormanda cesedi bulunan Sultan Biryan'ın (69) katili komşusu Ahmet Sarı (53), tutuklandı. Kadının yakınları, Sarı'nın cenazede kendilerine başsağlığı dileyerek, ağladığını söyledi.

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