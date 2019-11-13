Zonguldak'ta 2 ay önce ormanda cesedi bulunan Sultan Biryan'ın (69) katili komşusu Ahmet Sarı (53), tutuklandı. Kadının yakınları, Sarı'nın cenazede kendilerine başsağlığı dileyerek, ağladığını söyledi.
- Yaşam
- 13.11.2019
- Gazete
Başsağlığı dilemiş!
Zonguldak'ta 2 ay önce ormanda cesedi bulunan Sultan Biryan'ın (69) katili komşusu Ahmet Sarı (53), tutuklandı. Kadının yakınları, Sarı'nın cenazede kendilerine başsağlığı dileyerek, ağladığını söyledi.
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