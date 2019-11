eden genç öğretmenin ölümü üzdü. Olay dün Gaziantep 'te yaşandı. Türkçe öğretmeni olarak görev yapan(25), 6 katlı apartmanın terasından kendini boşluğa bıraktı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Genç kadının, annesiyi arayarak helallik istediği ve sosyal medya hesabından intihar a ilişkin paylaşımlarda bulunduğu öğrenildi.Saadet H.'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Sevdiğim seni çok seviyorum. Kendine hani hep söylerdim sen benim doktorumsun hep öylesin işte dikkat et kendine. Öğrencilerim haklarını helal etsinler gözüm gibi baktım hepsine üzülmesinler ben yapamadım mobbinge uğramaktan. Allah'a emanetsiniz canım öğrencilerim hep iyi hatırlayın beni pasta kesmiştik en son size kırmızı kalpli pastalar bırakıyorum. Diğer öğrencilerime de sözümdü unutmadım bir gün görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun sizi her zaman seven öğretmeniniz Saadet. Her gün pamuk ipliğine bağlısınız sözünden bıktım usandım' yazdığı görüldü.Henüz 25 yaşında olan Saadet H. canına kıydı. Ölümü üzdü. Genç kadının ölüm haberini alan yakınları yıkıldı.