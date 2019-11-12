Fenom'engelsiz!' Ağzıyla kullandığı dokunmatik kalemle çektiği videolarla fenomen oldu

Antalya'da yaşayan Emre Kara (31), 2015'te break dans yaptığı sırada, boynunun üstüne düştü. Omuriliğindeki C4 ve C5 kemiği kırıldı. Boynundan aşağısını kullanamayan Kara, sadece başını hareket ettirse de yaşam sevincini kaybetmedi. Telefonun dokunmatik kalemini ağzıyla kullanmaya başladı. Youtube'da kendi kanalını açan Emre Kara, oynadığı çeşitli oyunlarla fenomen oldu. Kara, "Youtube kanalı açtım. 33 bin 400 abonem var. Kendimden başka beni durdurabilecek kimse tanımıyorum. Şebnem Ferah ile tanışmak istiyorum " dedi.
Yatalak Emre Kara, ağzıyla kullandığı dokunmatik kalemle çektiği videolarla fenomen oldu.
Yatalak Emre Kara, ağzıyla kullandığı dokunmatik kalemle çektiği videolarla fenomen oldu.
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