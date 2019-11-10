Otizmli olan Yusuf Abik engel tanımadı Elazığ'da müzik öğretmeni Gonca Güzelkara'nın yeteneğini fark ettiği 13 yaşındaki doğuştan otizmli olan Yusuf Abik, piyano ve resim ile engellerini aşıyor. Abik, sergi de açmak istiyor.

Elazığ'da müzik öğretmeni Gonca Güzelkara'nın yeteneğini fark ettiği 13 yaşındaki doğuştan otizmli olan Yusuf Abik, piyano ve resim ile engellerini aşıyor. Abik, sergi de açmak istiyor. TÜM MANŞETLER