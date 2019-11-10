Caniye müebbet!

Denizli'de Uğur Kurban 27 Ağustos'ta tartıştığı eşi Hafize Kurban'nın boğazını kesti. Kanlar içinde hastaneye kaldırılan talihsiz kadın kurtarılamadı. Kısa sürede yakalanan katil zanlısı ise tutuklandı. İddianamede Uğur Kurban hakkında eşi kasten tasarlayarak öldürme suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Kurban 11 Kasım'da mahkemeye çıkacak.
- Yaşam
- 10.11.2019
- Gazete
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