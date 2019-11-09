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Organ bağışı için ‘

dolayısıyla '' isimli bir sosyal sorumluluk projesi başlattı. Projeyle, bağış ve nakil süreçleriyle ilgili bilgi paylaşımlarıyla farkındalık çalışmalarına imza atılacak. Ayrıca Medical Park Hastaneleri'nin lobilerinde stant kurularak yıl sonuna kadar organ bağışı toplanacak.

Organ bağışı için ‘şans ver’
Medical Park Hastaneleri dolayısıyla 'Şans Ver' isimli bir sosyal sorumluluk projesi başlattı. Projeyle, bağış ve nakil süreçleriyle ilgili bilgi paylaşımlarıyla farkındalık çalışmalarına imza atılacak. Ayrıca Medical Park Hastaneleri'nin lobilerinde stant kurularak yıl sonuna kadar organ bağışı toplanacak. 'de 28 bini aşkın kişi organ yetmezliği nedeniyle hayatını sürdürüyor. Zor koşullarda hayatını sürdüren hastaların yaşama tutunmak için verdikleri mücadeleye dikkat çekilecek. , organ bağışı sayısının artması için
çalışmalar yürütecek.

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