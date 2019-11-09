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Dolandırıcı sevgililer!

'da polise başvuran H.E.T., 650 bin lira değerindeki dairesinin, mensubu olduğunu belirten İ.Ö. ve A.S. adlı kadın tarafından, baskıyla alınmaya çalışıldığını söyledi. Harekete geçen emniyet güçleri, İ.Ö. ile kendisine yardım eden sevgilisi A.S.'yi gözaltına alındı.

Dolandırıcı sevgililer!
Antalya'da polise başvuran H.E.T., 650 bin lira değerindeki dairesinin, mensubu olduğunu belirten İ.Ö. ve A.S. adlı kadın tarafından, baskıyla alınmaya çalışıldığını söyledi. Harekete geçen emniyet güçleri, İ.Ö. ile kendisine yardım eden sevgilisi A.S.'yi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, nüfus cüzdanı, noterden vekaletname asılları, dijital materyaller, cep telefonları ve sim kartlar ele geçirildi. İkili, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



İ.Ö.

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