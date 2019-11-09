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'da su kuyusu

Yanlış tedavi kurbanı olan ’in ölümü, ’yi ağlattı. Bebeklerini toprağa veren çift, ülkesi 'a su kuyusu yaptırdı. Annesinin sözleri yürek dağladı...

Ali Emir su kuyusu
8 aylık Emir, yanlış ilaç kurbanı oldu. Olay, Ağustos ayında İstanbul Halkalı'da bulunan özel bir hastanede yaşandı. Sema-Emir Şahin çifti, Ali Emir adını verdikleri bebeklerini kucağına aldı. Ailesi, olay günü ateşlenen çocuklarını hastaneye kaldırdı. Nöbetçi olan Ramima adlı yabancı uyruklu doktor, bebeğe yanlış ilaç tedavisi uyguladı. Emir, hayata gözlerini kapadı. Skandallar zinciri ortaya çıktı. Bebeklerini toprağa veren çift, ülkesi 'a su kuyusu yaptırdı. Anne Sema Şahin'in sosyal medya paylaşımı yürek dağladı: " vefat etmeden önce öyle su içti ki saatlerce aç kaldı ama suyu çok sevdi. Cennet yavrum, sen suyu böyle çok severken sana gelen senin adına sakladığım doğum hediyelerini tabi ki SU'yun en kıymetli olduğu yerde faydalalandırmalıydım. Sen burada toprağında su ile buluşurken ÇAD'daki suya hasret olanlara su ile ulaşmalıydı adın. Sana hasret kalan ben başka annelerın 'SU'ya muhtaç evlatların annelerini güldürmekle mecbur hissettim kendimi. Biz seni çok sevdik CENNETİM."



Sema Şahin - Ali



Emir Şahin

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