Avcılar'da servis minibüsünün ezdiği Eylül'ün sırası çiçeklerle donatıldı

Servis aracının ezdiği Eylül'den geriye fotoğraflar kaldı. Acı olay önceki gün İstanbul Avcılar'da yaşandı. 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu, Hüseyin Y.'nin kullandığı servisin altında kalarak yaşamını yitirdi. Baba Cahit Mirzaoğlu, "Kaza değil cinayet" dedi. Okul yöneticileri ve öğretmenleri, küçük kızın oturduğu sıraya fotoğrafını koyarak çiçekle donattı.
Mirzaoğlu'na çarparak ölümüne neden olun sürücü, Hüseyin Y. "Kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
Hüseyin Y.
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