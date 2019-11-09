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Avcılar'da servis minibüsünün ezdiği Eylül'ün sırası çiçeklerle donatıldı

'da 9 yaşındaki , Hüseyin Y.'nin kullandığı servisin altında kalarak yaşamını yitirdi. Okul yöneticileri ve öğretmenleri, küçük kızın oturduğu sıraya fotoğrafını koyarak çiçekle donattı. Şoför ise tutuklandı.

Servis aracının ezdiği Eylül'den geriye fotoğraflar kaldı. Acı olay önceki gün 'da yaşandı. 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu, Hüseyin Y.'nin kullandığı servisin altında kalarak yaşamını yitirdi. Baba Cahit Mirzaoğlu, " değil cinayet" dedi. Okul yöneticileri ve öğretmenleri, küçük kızın oturduğu sıraya fotoğrafını koyarak çiçekle donattı.


Mirzaoğlu'na çarparak ölümüne neden olun sürücü, Hüseyin Y. "Kasten öldürme" suçundan tutuklandı.




Hüseyin Y.



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