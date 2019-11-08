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Taksici farkı! Biri utandırdı diğeri gururlandırdı

ve 'da dün taksicilerle ilgili 3 olay yaşandı. 'nda taksiye binen bir turist, araçta unuttuğu telefonunu geri almak için aradığı taksicinin kendisinden 150 lira istediğini iddia etti. Aynı gün içinde bir başka taksici , aracına binen 'ün unuttuğu, içinde 128 bin lira değerinde ve bilgisayar olan çantayı sahibine teslim etti. Antalya'da ise bir taksiciyle İranlı arasında 10 liralık taşıma ücreti tartışması çıktı. Uzun süre ağlayan turist, şoförün darp ettiğini savunarak, şikayetçi oldu.


İstanbul ve Antalya'da dün taksicilerle ilgili 3 olay yaşandı. İstanbul Havalimanı'ndan taksiye binerek Aksaray'da inen bir turist, araçta unuttuğu telefonunu geri almak için aradığı taksicinin kendisinden 150 lira istediğini iddia etti. Yakınlarda olduğu belirtilen taksici "Havalimanına geri götürürüm" deyince, turist de parayı ödemek zorunda kaldı.

Aynı gün başka bir taksici ise örnek davranış sergiledi. Taksici Ahmet Cihan Ay, aracına binen 'ün unuttuğu, içinde 128 bin lira değerinde ve bilgisayar olan çantayı sahibine teslim etti.




'da ise bir taksiciyle İranlı arasında 10 liralık taşıma ücreti tartışması çıktı.


Uzun süre ağlayan turist, şoförün darp ettiğini savunarak, şikayetçi oldu.

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