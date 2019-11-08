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'da vefat eden son yolculuğuna uğurlandı

, burs ile 'ya gitti. Milano'daki 'nde eğitimini tamamlayan Yarcan, ülkenin en büyük larından 'da staj yaptı. İş teklifi alan kız, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Cenazesi 17 gün sonra 'a getirildi. Dün öğle namazını müteakiben Ataşehir 'nde cenaze töreni düzenlendi ardından Ihlamurkuyu mezarlığında toprağa verildi.

En baba acı
İlayda Yarcan, burs ile 'ya gitti. Milano'daki 'nde eğitimini tamamlayan Yarcan, ülkenin en büyük larından 'da staj yaptı. İş teklifi alan kız, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.



Cenazesi 17 gün sonra 'a getirildi. Dün öğle namazını müteakiben Ataşehir 'nde cenaze töreni düzenlendi. Taziyeleri iş insanı annesi Şeniz ve babası Levent Güngör Yarcan kabul etti. İlayda'nın cenazesi Ihlamurkuyu mezarlığında toprağa verildi.




, kızının cenazesini böyle taşıdı.



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