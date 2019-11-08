İlayda Yarcan, burs ile İtalya'ya gitti. Milano'daki Boccani Üniversitesi'nde eğitimini tamamlayan Yarcan, ülkenin en büyük bankalarından Ubi Banca'da staj yaptı. İş teklifi alan kız, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Cenazesi 17 gün sonra İstanbul'a getirildi. Dün öğle namazını müteakiben Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Taziyeleri iş insanı annesi Şeniz ve babası Levent Güngör Yarcan kabul etti. İlayda'nın cenazesi Ihlamurkuyu mezarlığında toprağa verildi.
Levent Güngör Yarcan, kızının cenazesini böyle taşıdı.
Cenazesi 17 gün sonra İstanbul'a getirildi. Dün öğle namazını müteakiben Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Taziyeleri iş insanı annesi Şeniz ve babası Levent Güngör Yarcan kabul etti. İlayda'nın cenazesi Ihlamurkuyu mezarlığında toprağa verildi.
Levent Güngör Yarcan, kızının cenazesini böyle taşıdı.
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