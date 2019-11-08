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'de teknolojik restoran! Masalar tablet garsonlar robot...

'de bir işletmecinin hizmete sunduğu teknolojik restoran, tablet masaları, robot garsonları ile müşterilerin ilgisini çekiyor. Müşteriler önce alt yapısı olan tablet şeklinde yapılmış masalardaki dijital menüden istediği yemeği seçiyor. , mutfaktaki bilgisayar ekranına düşüyor. hazırladığı yemekleri, "Rozzy" ve "Robo" adı verilen üç robot garson hizmet veriyor. Müşterilerle diyaloğa da giren robotlar, "Ben Rozz, bu sizin tabağınız. için koluma dokunabilir misiniz?" diye konuşuyor.

Robotik servis
İstanbul Ataköy'de bir işletmecinin hizmete sunduğu teknolojik restoran, tablet masaları, robot garsonları ile müşterilerin ilgisini çekiyor. Müşteriler önce alt yapısı olan tablet şeklinde yapılmış masalardaki dijital menüden istediği yemeği seçiyor. , mutfaktaki bilgisayar ekranına düşüyor. hazırladığı yemekleri, "Rozzy" ve "Robo" adı verilen üç robot garson hizmet veriyor. Müşterilerle diyaloğa da giren robotlar, "Ben Rozz, bu sizin tabağınız. Dönmem için koluma dokunabilir misiniz?" diye konuşuyor.

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