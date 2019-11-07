Yalan reklama ceza

Yalan reklamın cezası var mıdır?
Gerçeğe uygun düşmeyecek, kişileri maddi ve manevi olarak zarara uğratacak her durum tehlikelidir. Burada yapılacak olan başlıca iş, vaat edilen durumların uygunluğuna bakılıp, yanıltıcı özellikte olup olmadığını irdelemek olacaktır. Reklamların yalan ve yanıltıcı durumda olması ise tüketicilerin şikayetleri üzerine söylenen beyana göre kuruma para cezası uygulanıp reklamın yayından kaldırılması ile sonuçlanabilmektedir.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL
Gerçeğe uygun düşmeyecek, kişileri maddi ve manevi olarak zarara uğratacak her durum tehlikelidir. Burada yapılacak olan başlıca iş, vaat edilen durumların uygunluğuna bakılıp, yanıltıcı özellikte olup olmadığını irdelemek olacaktır. Reklamların yalan ve yanıltıcı durumda olması ise tüketicilerin şikayetleri üzerine söylenen beyana göre kuruma para cezası uygulanıp reklamın yayından kaldırılması ile sonuçlanabilmektedir.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.