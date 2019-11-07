Yalan reklama ceza Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

Yalan reklamın cezası var mıdır?

Gerçeğe uygun düşmeyecek, kişileri maddi ve manevi olarak zarara uğratacak her durum tehlikelidir. Burada yapılacak olan başlıca iş, vaat edilen durumların uygunluğuna bakılıp, yanıltıcı özellikte olup olmadığını irdelemek olacaktır. Reklamların yalan ve yanıltıcı durumda olması ise tüketicilerin şikayetleri üzerine söylenen beyana göre kuruma para cezası uygulanıp reklamın yayından kaldırılması ile sonuçlanabilmektedir.



SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL