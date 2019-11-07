Esenler'de öğrencisini kitapla yaralayan öğretmenin cezası belli oldu

İstanbul Esenler'deki Dr. İlhami Faydagör İlkokulu dayak skandalıyla gündeme geldi. Öğretmen Nadir D., geçtiğimiz yıl 6 yaşındaki öğrencisi H.S.S.'ye kitapla vurup darp etti. Talihsiz çocuğun yüzüne 4 dikiş atılırken hakkında soruşturma açılan Nadir D.'nin 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. Kitabı silah sayan mahkeme, emsal bir karar verdi. Dayakçı öğretmene "kasten basit yaralama" suçunu işlediğine hükmederek, 4 yıl 2 ay hapis cezası almasına karar verdi.
Öğrencisini kitapla döven öğretmen Nadir D, 4 yıl hapis cezası aldı.
Öğrencisini kitapla döven öğretmen Nadir D, 4 yıl hapis cezası aldı.
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