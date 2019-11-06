Karamanlı 27 yaşındaki gezgin Anıl Ünlü, Everest'in ana kamp seviyesindeki Kala Patthar zirvesinde saz çalıp, Pir Sultan Abdal'ın 'Dağlar Var' türküsünü söyledi. Ünlü, 'Çok mutluyum' dedi. Karamanlı 27 yaşındaki gezgin Anıl Ünlü, Everest'in ana kamp seviyesindeki Kala Patthar zirvesinde saz çalıp, Pir Sultan Abdal'ın 'Dağlar Var' türküsünü söyledi. Ünlü, 'Çok mutluyum' dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.