Bugünkü
Takvim

Everest'te zirveye çıkıp, 'ın "Dağlar Var" türküsünü söyledi

Karamanlı 27 yaşındaki gezgin , Everest'in ana kamp seviyesindeki zirvesinde saz çalıp, 'ın "Dağlar Var" türküsünü söyledi. Ünlü, "Çok mutluyum" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriEverest'te zirveye çıkıp, Pir Sultan Abdal'ın "Dağlar Var" türküsünü söyledi
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri