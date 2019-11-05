Kadın komutanlardan minikleri ısıtan yardım Van İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği görevlileri, erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele eğitimi başlattı. Bu amaçla yürütülen "Ben Daha Çocuğum" projesi kapsamında okulları ziyaret etti.

Van İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği görevlileri, erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele eğitimi başlattı. Bu amaçla yürütülen "Ben Daha Çocuğum" projesi kapsamında okulları ziyaret etti. Öğrencilerle yakından ilgilenen jandarma personeli, beraberinde getirdikleri mont ve kırtasiye malzemelerini 52 öğrenciye hediye etti. TÜM MANŞETLER