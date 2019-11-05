Gıdadaki hileler ve sahtecilik, kozmetik sektörüne de sıçradı. Kozmetik mağazalarının 'Büyük indirim', 'Dev kampanya' sloganlarıyla duyurduğu, kasa arkasında '50 lira ve üzeri alışverişlerde yüzde 50 indirimli' şeklinde sunduğu ürünlerin büyük bölümünün son kullanma tarihinin bitimine 1-2 hafta kala satıldığı ortaya çıktı. Kozmetik ürünlerindeki bir diğer tehlike ise internet ve pazarda dolaşıyor. Tarihi geçmiş ürünlerin imha edilmesi gerekirken, bunun da bir pazarının oluştuğunu anlatan uzmanlar, "Tarihi geçmiş ürünleri toplayan firmalar var. Bunlar ürünlerin tarihini silip sosyal medyada satıyorlar" dedi.
BETÜL ALAKENT
BETÜL ALAKENT
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