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Güzelliğe hile bulaştı! ürünlerinin son kullanma tarihinin bitimine 1-2 hafta kala satıldığı ortaya çıktı

Gıdadaki hileler ve sahtecilik, sektörüne de sıçradı. Kozmetik mağazalarının 'Büyük indirim', 'Dev kampanya' sloganlarıyla duyurduğu, kasa arkasında '50 lira ve üzeri alışverişlerde yüzde 50 indirimli' şeklinde sunduğu ürünlerin büyük bölümünün son kullanma tarihinin bitimine 1-2 hafta kala satıldığı ortaya çıktı.

Güzelliğe hile bulaştı
Gıdadaki hileler ve sahtecilik, sektörüne de sıçradı. Kozmetik mağazalarının 'Büyük indirim', 'Dev kampanya' sloganlarıyla duyurduğu, kasa arkasında '50 lira ve üzeri alışverişlerde yüzde 50 indirimli' şeklinde sunduğu ürünlerin büyük bölümünün son kullanma tarihinin bitimine 1-2 hafta kala satıldığı ortaya çıktı. Kozmetik ürünlerindeki bir diğer tehlike ise internet ve pazarda dolaşıyor. Tarihi geçmiş ürünlerin imha edilmesi gerekirken, bunun da bir pazarının oluştuğunu anlatan uzmanlar, "Tarihi geçmiş ürünleri toplayan firmalar var. Bunlar ürünlerin tarihini silip sosyal medyada satıyorlar" dedi.

BETÜL ALAKENT

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