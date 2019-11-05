Bak şu eşe! Kendisini korumak istedi, başına gelmeyen kalmadı...

Şiddet gördüğü eşinden kendisini korumak isteyen kadının başına gelenler, 'Pes' dedirtti. Olayın adresi, Manisa'nın Alaşehir İlçesi'ydi. Hasta bakıcı Sevgi Ç, hastanede tanıştığı Osman Tunçbaş ile evlendi. Ancak işsiz kalan Osman Tunçbaş, eşine şiddet uygulayıp eziyet etti. Sevgi Ç, kendisini döven eşinin kolunu ısırarak durdurmak istedi. Dayakçı kocanın şikayeti üzerine Sevgi Ç'ye 3 bin lira para cezası kesildi! Boşanma davalar sürerken Osman Tunçbaş, eşinin kaldığı evin önüne giderek ölümle tehdit etti. Çaresiz kalan Sevgi Ç'nin fırlattığı saksı, Tunçbaş'ın koluna isabet etti. Saksının silah sayılması nedeniyle talihsiz kadına bu kez de 2 bin lira para cezası verildi. Çift kısa süre önce boşansa da talihsiz kadının yaşadığı mağduriyet bitmedi. Kendisini korumak isterken mağdur olan Sevgi Ç., "Eşim 2 yıldır cezaevinde. Çıktıktan sonra beni öldürmesinden korkuyorum" dedi.
Sevgi Ç, iki suçtan dolayı sabıkası olduğu için iş bulamadığını söyledi.
Osman Tunçbaş
Sevgi Ç, iki suçtan dolayı sabıkası olduğu için iş bulamadığını söyledi.
Osman Tunçbaş
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