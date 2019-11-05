İstanbul'da oturan İlhan ve Songül Tutumlu çiftinin üçüz çocuklarından 6 aylık Almila'nın nefes borusuna geçen hafta mama kaçtı. Hastaneye kaldırılan yavru kurtarılamadı. Bebeğin ailesi ise soluğu karakolda aldı. Acil serviste hazırda doktor olmadığını iddia eden acılı baba, "Hastaneye götürene kadar bebek yaşıyordu. Nefes borusunu temizlemek yerine tahlil yaptılar. Dört hemşire beni dışarı çıkardı. Çocuğum prematüre doğduğu için raporu vardı elimde. Cama vurdum raporu gösterdim. Kapı açıldı, 'Prematüre bebek bu raporları bunlar yanlış tedavi uygulamayın' dedim. Altıncı gelen kişi de hemşireydi, yedinci gelen doktordu. Çocuk öldükten sonra perdeyi açtılar öylece durdular. Gittim baktım çocuk Allah'ın rahmetine kavuşmuş. İhmal ettiler çocuğumu, doktor 15 dakika geç geldi. Uykudan geldi çünkü gelirken saçları diken dikendi, yüzü İlhan Tutumlu şişti" şeklinde konuştu.
Anne Songül Tutumlu evladının boş kalan beşiğine bakarak ağıtlar yaktı. Bebeğin kesin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi sonucunda belirlenecek.
Anne Songül Tutumlu evladının boş kalan beşiğine bakarak ağıtlar yaktı. Bebeğin kesin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi sonucunda belirlenecek.
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