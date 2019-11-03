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Profesörü köpek ısırdı!

Samsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görev yapan Prof. Dr. Mustafa Kemal Demirağ, geçen salı eşi ile sahilde yürüyüş yaptı. Ancak bu sırada başıboş bir köpek sol kolunu ısırdı. Kolunda dört tane diş izi bulunan Demirağ, "Bize saldırması demek kamu hizmetinden geri kalmamız demek. Şu an iyi durumdayım, ameliyatlarıma zor devam ediyorum dedi.

Profesörü köpek ısırdı!
Samsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görev yapan Prof. Dr. Mustafa Kemal Demirağ, geçen salı eşi ile sahilde yürüyüş yaptı. Ancak bu sırada başıboş bir köpek sol kolunu ısırdı. Kolunda dört tane diş izi bulunan Demirağ, "Bize saldırması demek kamu hizmetinden geri kalmamız demek. Şu an iyi durumdayım, ameliyatlarıma zor devam ediyorum dedi.

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