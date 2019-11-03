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İşveren inizi alabilir mi?

Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

İşveren parmak izinizi alabilir mi?
İşyerimize parmak izi okuma sistemi getirildi. Parmak izimin bu yolla alınmasını istemiyorum. Böyle bir hakkım var mı?

İşçilerin işyerine giriş çıkış zamanlarını kaydetmek genel olarak işverenin yönetim hakkı kapsamına girmektedir. Fakat bu veriler aynı zamanda Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve KVKK 6/1 maddesi ile Avrupa Birliği Veri Koruma Tüzüğü (GVKT) 9/1 maddesi gereğince kişisel veri sayılmaktadır. Anayasamızın 20. Maddesi'nde düzenlenen kişisel verilerin korunması hakkı çerçevesinde kişinin rızası dışında sadece kanunda öngörülen hallerde kişisel verileri işlemek mümkün olabilecektir. Ülkemizde CMK 81. Madde gereğince i alma yetkisi Cumhuriyet savcısının emri ile sadece kolluk kuvvetlerine tanınmıştır. İşverenin kendisini kolluk kuvvetleri yerine koyarak işçinin açık rızası olmaksızın parmak izi alması hukuka aykırıdır ve işçinin Anayasal hakkını ihlal etmektedir. Öyle ki; bu konuda açılmış birçok davada Danıştay benzer yönde karar vermektedir.


SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL

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Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
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