Bursa'da dairesine emekleyerek çıkan engelli için balkon asansörü yapıldı Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, bir yaşında felç geçirerek tekerlekli sandalyeye mahkum olan Cevahir Maden'in 2. kattaki evine, hayırseverler tarafından balkon asansörü yaptırıldı.

Bursa'da engelli Cevahir Maden, evine çıkamaz hale geldi.

Komşuları el ele verdi. Apartmana dışarıdan yük asansörü monte ettirdi.



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