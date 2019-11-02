Numara paylaşımına tedbir aldırabilirsiniz Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

Çok sık kullanılan bir telefon uygulamasında sorgulandığında ismim ve telefon numaram çıkıyor. Bu bilgilerimin bu şekilde çıkması beni rahatsız ediyor. Suç değil midir?



Bu tür uygulamalar, uygulamaya giren kişilerin telefon rehberlerine ulaşarak veya sosyal medya hesaplarından, internet sitelerinden bu tür verileri toplamakta ve bu verileri paylaşmaktadır. Öyle ki; bu uygulamalarda başkalarının telefon rehberlerine nasıl kayıtlı olduğunuzun bilgisi dahi çıkmaktadır. Bu uygulamalar, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun da önüne şikayet ve ihbar olarak defalarca gelmiş ve kurulun bu uygulamaların Türk Ceza Kanunu'nun "Verileri Hukuka Aykırı olarak Verme veya Ele Geçirme" başlıklı 136. Maddesi'ni ihlal ettiği, bu sitelere ve mobil uygulamalara erişimin engellenmesine ve bu tür uygulamalar nedeniyle mağdur olanların suç duyurusunda bulunması halinde Cumhuriyet başsavcılıklarınca soruşturmaların başlatılarak tedbir ve cezaların uygulanmasına yönelik kararı mevcuttur.



SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL