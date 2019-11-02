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İlkokul mezunu sahte dişçi suçüstü yakalandı

Adana'da ilkokul mezunu sahte dişçi Osman Nuri B. (45), hasta gibi davranarak gelen polisler tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelinin muayenehanede tuttuğu ajandada gelen hastalardan aldığı para ile uygulanacak tedavileri yazdığı görüldü.

Sahtekar hekim!
Adana'da ilkokul mezunu sahte dişçi Osman Nuri B. (45), hasta gibi davranarak gelen polisler tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelinin muayenehanede tuttuğu ajandada gelen hastalardan aldığı para ile uygulanacak tedavileri yazdığı görüldü. Tedavi karşılığı 1 ila 4 bin lira arasında ücret aldığı ve aynı suçtan daha önce de yakalanıp 8 ay hapis cezası aldığı belirlenen Osman Nuri B.'nin polisteki sorgusu sürüyor.

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