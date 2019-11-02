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Engelli gence durak jesti

’nun Gürgentepe ilçesinde gün boyu yoldan geçen araçlara el sallayan için ’e helal olsun. Özdemir, yaptırdığı bekleme alanına “Salih’in Yeri” tabelası astırdı...

Gönülleri fethetti
Gürgentepe Kaymakamı Nursel Özdemir'e helal olsun. Özdemir, Gülbelen mevkisinde araçlara el sallamaktan yağmur altında bile vazgeçmeyen Salih Belen'i fark etti. Özdemir'in talimatı üzerine gencin her gün beklediği mevkiye demir malzemeler kullanılarak yapılan özel bekleme alanına iskemle ve sehpa konuldu. "Salih'in Yeri" tabelasının da asıldığı zihinsel engelli genç için özel bekleme yeri yaptırılması büyük övgü aldı. 6 çocuk babası Cemal Belen, Oğlunun vaktini her gün yol kenarına çıkıp araçlara el sallayarak geçirdiğini aktaran Belen, "Salih'i gören Kaymakam Hanım güzel bir davranış göstererek oğlum için bekleme durağı yaptırdı. Böylece oğlum hem yağmurlu havalarda ıslanmamış hem de üşümemiş oluyor" dedi. Baba Belen, oğlunun yüzünü güldüren 'e teşekkür etti.

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