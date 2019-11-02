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Dürüst şoförden 'a 'Salak şoför' isyanı

Bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı. da hakarete uğradı. da “Salak şoför” diye tanıtınca başkaldırdı. isyan etti: Dürüstlük ne zaman salaklık oldu!

Google’da insanlık arama!
Antalyalı otobüs şoförü , aracında unutulan 30 bin TL'lik cüzdanı sahibine verdi. trollerinden bol bol hakaret işitti.
Çirkin yorumlar, 'a da girdi. 'Salak şoför' yazılınca fotoğrafı ekrana geldi. Barış Özel isyan etti: Dürüstlük ne zaman salaklık oldu!

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