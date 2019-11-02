Antalyalı otobüs şoförü Barış Özel, aracında unutulan 30 bin TL'lik cüzdanı sahibine verdi. Sosyal medya trollerinden bol bol hakaret işitti.
Çirkin yorumlar, Google'a da girdi. 'Salak şoför' yazılınca fotoğrafı ekrana geldi. Barış Özel isyan etti: Dürüstlük ne zaman salaklık oldu!
Çirkin yorumlar, Google'a da girdi. 'Salak şoför' yazılınca fotoğrafı ekrana geldi. Barış Özel isyan etti: Dürüstlük ne zaman salaklık oldu!
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