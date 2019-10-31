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Katiline müebbet

 Barosu avukatlarından (28), geçtiğimiz haziran ayında bir kafenin önünde vurularak katledildi. Genç avukatın ölümüyle ilgili gözaltına alınan Bozo lakaplı tutuklanarak cezaevine gönderildi. İddianamesi hazırlanan katilin istendi. İfadesinde 'Tabanca yanlışlıkla patladı' diyen katilin, olaydan sonra tabancayı silerek parmak izlerini yok etmeye çalıştığı belirlendi.

Katiline müebbet
Diyarbakır Barosu avukatlarından Armanç Arkaş (28), geçtiğimiz haziran ayında bir kafenin önünde vurularak katledildi. Genç avukatın ölümüyle ilgili gözaltına alınan Bozo lakaplı Abdurrahman Doğan tutuklanarak cezaevine gönderildi. İddianamesi hazırlanan katilin müebbet hapsi istendi. İfadesinde 'Tabanca yanlışlıkla patladı' diyen katilin, olaydan sonra tabancayı silerek parmak izlerini yok etmeye çalıştığı belirlendi.

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