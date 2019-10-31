Babam sağ olsun!

Afyonkarahisar'da pişmaniye ustası Bülent Kılıçarslan, üç yıl önce oğlunun Çölyak hastası olduğunu öğrendi. Çocuğuna pişmaniye yedirebilmek için mutfağa girdi. İki yıllık çalışmasının ardından glütensiz pişmaniye üretti. Kılıçarslan "Glutensiz pişmaniyeyi oğlumuz için yaptık. Ancak piyasaya da sununca büyük ilgi gördük. Sırrını kimseye vermem" dedi.
- Yaşam
- 31.10.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.