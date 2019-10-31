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Babam sağ olsun!

'da pişmaniye ustası , üç yıl önce oğlunun Çölyak hastası olduğunu öğrendi. Çocuğuna pişmaniye yedirebilmek için mutfağa girdi. İki yıllık çalışmasının ardından glütensiz pişmaniye üretti. Kılıçarslan "Glutensiz pişmaniyeyi oğlumuz için yaptık. Ancak piyasaya da sununca gördük. Sırrını kimseye vermem" dedi.

Babam sağ olsun!
Afyonkarahisar'da pişmaniye ustası Bülent Kılıçarslan, üç yıl önce oğlunun Çölyak hastası olduğunu öğrendi. Çocuğuna pişmaniye yedirebilmek için mutfağa girdi. İki yıllık çalışmasının ardından glütensiz pişmaniye üretti. Kılıçarslan "Glutensiz pişmaniyeyi oğlumuz için yaptık. Ancak piyasaya da sununca gördük. Sırrını kimseye vermem" dedi.

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